LIP Invest kauft weitere Hermes-Verteilzentren in Willich und Neutraubling

LIP Invest baut das Portfolio seines 2020 aufgelegten offenen Immobilien Spezial-AIF „LIP Real Estate Investment Fund – Logistics Germany III“ [wir berichteten] weiter aus. Das Unternehmen sichert sich zwei an Hermes vermietete Verteilzentren in Willich bei Düsseldorf und Regensburg. Bei dem Verkäufer der beiden Objekte handelt es sich um Projektentwickler und Investor Casaplan Seeliger aus Saarbrücken, zu dem LIP eine langjährige Geschäftsverbindung unterhält.

