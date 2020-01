LIP Invest erwirbt Nummer zehn

LIP Invest hat im Rahmen einer Off-Market-Transaktion die bereits zehnte Immobilie für seinen offenen Immobilien-Spezial AIF „LIP Real Estate Investment Fund - Logistics Germany“ erworben. Das Objekt befindet sich auf einem 5,3 Hektar großen Grundstück und verfügt über 16.000 m² Hallenflächen, circa 900 m² Büroflächen, knapp 10.000 m² Außenlagerfläche sowie 21 Parkplätze für LKW und Pkw. Langfristiger Mieter ist das börsennotierte finnische Unternehmen Uponor. Verkauft wurde die Immobilie von einem Fonds, der von Crescendo Real Estate Partners verwaltet wird.

.