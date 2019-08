LIP Invest erwirbt achte Immobilie für seinen Spezial-AIF

LIP Invest kauft weiter fleißig für seinen offenen Immobilien-Spezial AIF „LIP Real Estate Investment Fund -Logistics Germany“ ein. Nach einer neuwertigen Logistikimmobilie in Feuchtwangen vor etwa einem Monat [wir berichteten] erwirbt der Investmentspezialist nun die mittlerweile achte Immobilie für seinen Fonds. Das Objekt ist langfristig an die Otto Group vermietet. Verkäufer der im Jahre 2010 errichteten Liegenschaft ist die Firma Casaplan Seeliger GmbH aus Saarbrücken.

