LIP Invest kauft neu errichtetes Hermes-Logistikcenter in Weyhe

LIP Invest kauft für einen seiner auf der Plattform der Service-KVG Intreal administrierten Logistikimmobilienfonds das neu errichtete Hermes-Paketverteilzentrum in Weyhe. Verkäufer ist der Bremer Projektentwickler Peper & Söhne. LIP konnte sich das vom Generalunternehmer Goldbeck errichtete Gebäude bereits in der Rohbauphase frühzeitig sichern.

