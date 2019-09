LIP Invest ewirbt Nummer neun

Die LIP Invest erwirbt im Rahmen einer Off-Market-Transaktion die mittlerweile neunte Immobilie innerhalb eines Jahres für seinen offenen Immobilien-Spezial AIF „LIP Real Estate Investment Fund - Logistics Germany“. Verkäufer der kürzlich fertiggestellten Liegenschaft ist die Firma Habacker Holding, die das Grundstück im vergangenen Jahr für die Errichtung der Logistikimmobilie von der Stadt erworben hatte [wir berichteten]. „Mit dem Erwerb des Logistikzentrums Nettetal setzen wir weiter auf den boomenden E-Commerce-Markt. Die Nähe zum internationalen Logistik-Hot Spot Venlo in den Niederlanden, die Nähe zum Ruhrgebiet und den Großstädten Köln und Düsseldorf sowie das breite Autobahnnetz in alle Richtungen machen den Standort sowohl für nationale als auch internationale Distribution äußerst attraktiv", so LIP-Geschäftsführer Bodo Hollung.

.

Das neu erworbene Objekt ist langfristig an den Logistikspezialisten Röhlig Logistics vermietet. Mit dem neuen Logistikzentrum in Nettetal setzt das inhabergeführte Logistikunternehmen seinen Wachstumskurs im Geschäftsbereich Kontraktlogistik konsequent fort. Röhlig wird auf dem 6,1 Hektar großen Grundstück das E-Commerce Geschäft eines US-amerikanischen Anbieters von Haushalts- und Sanitärprodukte betreiben. Mit weiteren Interessenten ist man aktuell über die noch vorhandenen Lagerkapazitäten im Gespräch. Mit Beginn der Lagertätigkeiten im Herbst werden zunächst 50 Mitarbeiter beschäftigt.



Das in drei Hallenabschnitte aufgeteilte Gebäude verfügt über rund 28.000 m² Hallenfläche, 3.000 m² Mezzanine-Flächen und 800 m² Büroflächen. Mit 29 Laderampen mit Überladebrücken, drei ebenerdigen Toren und großzügigen Stellplätzen für LKW, Pkw und Wechselbrücken eignet sich die Immobilie besonders gut als Fulfillment Center zur Abwicklung des ständig wachsenden E-Commerce. Für die herausragende Erfüllung von zahlreichen Nachhaltigkeitskriterien wird die Immobilie nach DGNB in Gold zertifiziert.



Im Ankaufsprozess wurde LIP rechtlich von Eversheds Sutherland, steuerlich von Ebner Stolz sowie technisch von Drees & Sommer unterstützt.