LIP Invest erwirbt für seinen Logistikimmobilien-Fonds LIP Real Estate Investment Fund – Logistics Germany III ein Distributionszentrum in Hodenhagen. Der Neubau in der Wilhelm-Focke-Straße wurde Ende Mai 2023 durch den Projektentwickler Bauwo fertiggestellt und an LIP übergeben. Für die Bauwo ist es bereits das dritte Projekt am autobahnnahen Logistikstandort Hodenhagen.

[…]