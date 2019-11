LIP Invest erwirbt Coca-Cola Umschlaglager in Bad Fallingbostel

LIP Invest hat die erste Immobilie für seinen neuen Logistikimmobilien-Fonds „LIP Real Estate Investment Fund -Logistics Germany II“ erworben. Das Logistikzentrum mit 25.000 m² Hallenfläche wird im Dezember 2019 fertiggestellt und an den Mieter Coca-Cola European Partners Deutschland GmbH (CCEP DE) übergeben. Am Standort Bad Fallingbostel wird der Getränkehersteller ein neues Umschlaglager für Erfrischungsgetränke der Eigenmarke Vio betreiben. Von hier aus werden circa 250 Kunden aus dem Getränkegroß- und -einzelhandel in ganz Deutschland von Neumünster über Leipzig und Köln bis nach Stuttgart sowie andere Standorte des Getränkeherstellers direkt beliefert.

.

Verkäuferin der sich in Fertigstellung befindlichen Liegenschaft im Hartemer Weg ist die Bauwo Grundstücksgesellschaft. Im Ankaufsprozess wurde LIP rechtlich von Eversheds Sutherland, steuerlich von Mazars sowie technisch von Gleeds unterstützt.



Moderne Distributionsimmobilie für den Handel im Deltaland

Aufgrund der günstigen Lage der Immobilie am Autobahnschnittpunkt der A27 in Richtung Bremen und der A7 in Richtung Hamburg eignet sich das Objekt sehr gut als Distributionszentrum mit weiträumiger Ausrichtung. Der Standort kann zudem sehr gut für Exportlogistik eingesetzt werden. Der moderne Logistikneubau ist vollständig mit LED-Beleuchtung ausgestattet und lässt sich bei Bedarf in bis zu drei Hallenabschnitten unterteilen. Mit einem großen Stützenraster, unterschiedlichen Andienungen über Verladebrücken sowie ebenerdigen Ladetoren, einer Hallenhöhe von 10,50 Metern und einer Bodenbelastbarkeit von 7,5 Tonnen ist die Immobilie für vielfältige Logistikaufgaben nutzbar und führt somit zu einer sehr hohen Drittverwendungsfähigkeit.



Neuer Logistikimmobilien Fonds gestartet

LIP setzt ihr Fondsgeschäft mit institutionellen Investoren fort. „Die Auflage unseres zweiten Logistikimmobilien-Fonds ist auf großes Interesse bei institutionellen Investoren gestoßen. Wir können im ersten Closing mit über 150 Millionen Euro Eigenkapital in die Investitionsphase gehen“, so Bodo Hollung, Gesellschafter und Geschäftsführer bei LIP. Der „LIP Real Estate Investment Fund – Logistics Germany II“ konnte sich neben der kürzlich erworbenen Coca-Cola Immobilie bereits drei weitere Objekte für rund 80 Millionen Euro sichern. Das geplante Fondsvolumen liegt bei rund 400 Millionen Euro. Im Rahmen einer Core-Strategie setzt LIP auf hochwertige Logistikimmobilien in etablierten oder zukunftsträchtigen Standorten.