LIP Invest kauft Rewe-Neubau in der Top-Logistikregion Bremen

Logistik-Neubau im A1 Gewerbepark

© LIP Invest

LIP Invest erwirbt mit einem Neubau in der Top-Logistikregion Bremen bereits die sechste Immobilie für ihren Mitte 2018 aufgelegten Logistikimmobilienfonds. Das Investitionsvolumen beträgt rund 30 Millionen Euro. Das von der Bauwo Grundstücksgesellschaft auf einem 58.000 m² großen Grundstück errichtete Logistikzentrum verfügt über rund 20.500 m² Hallenfläche, aufgeteilt in drei Kältezonen von zwei, sechs und 18 Grad, 800 m² Bürofläche und Außenstellflächen von 2.500 m². Das Objekt wurde langfristig von Rewe angemietet. Der neue Standort soll die bestehenden Logistikzentren in Lehrte und Stelle entlasten und bei kürzeren Fahrtwegen den Servicegrad der umliegenden Rewe-Märkte erhöhen. Beim Ankauf wurde LIP von Eversheds Sutherland (rechtlich), Mazars (steuerlich) und CBRE Preuss Valteq GmbH (technisch) beraten.

Direkte Lage an der Verkehrsachse A1 Hamburg – Bremen – Ruhrgebiet

Das Objekt liegt im Sottrumer A1 Gewerbepark in der Bertha-Benz-Straße 10 rund 20 km östlich des Bremer Kreuzes direkt an der Autobahn. Der Standort eignet sich hervorragend für eine regionale Verteilung von Waren sowie aufgrund seiner Lage direkt an der Hansa-Linie auf der Verkehrsachse Hamburg – Bremen – Ruhrgebiet auch für bundesweite und internationale Distribution. Aufgrund seiner Nähe zu den Bremischen Häfen mit rund 5,5 Millionen Umschlag an Standardcontainern (TEU) bietet die Lage als Gateway ideale Bedingungen für Bündelungs- und Distributionsaufgaben im überregionalen und internationalen Kontext.



„Die nunmehr sechste Immobilie wird aufgrund ihrer hohen Qualität, der Lage, des Mieters Rewe und der langen Mietvertragslaufzeit zu einer echten Trophy-Immobilie in unserem Fonds“, freut sich Sebastian Betz, Head of Acquisition & Asset Management bei LIP Invest über die jüngste Akquisition.



LIP Logistikimmobilien-Fonds wächst weiter

Der offene Immobilien Spezial-AIF „LIP Real Estate Investment Fund – Logistics Germany“ hat seit Auflage Mitte 2018 nunmehr sechs neuwertige Logistikimmobilien, darunter Objekte in Braunschweig und Remscheid bei einer Investitionssumme von rund 130 Millionen Euro erworben und wird über die Service-KVG IntReal administriert. Weitere Objekte mit einem Volumen von rund 70 Millionen Euro werden gerade für einen Ankauf geprüft. „Nach dem sehr guten Start unseres Fonds haben wir eine stark steigende Nachfrage von institutionellen Investoren. Voraussichtlich wird der Fonds bis Ende April mit 175 Millionen Eigenkapital voll platziert und bis zum Sommer 2019 voll investiert sein“, so Bodo Hollung, Gesellschafter und Geschäftsführer von LIP.