LIP Invest erwirbt Logistikimmobilie in Feuchtwangen

LIP Invest erwirbt mit einer neuwertigen Logistikimmobilie mit rund 9.000 m² Hallen- und ca. 10.000 m² Freifläche ein weiteres Objekt für ihren offenen Immobilien-Spezial AIF „LIP Real Estate Investment Fund – Logistics Germany”. Neben der großen Freifläche verfügt die Immobilie in Feuchtwangen sowohl über ebenerdige als auch Heckandienung. Sie eignet sich somit insbesondere für Produktionslogistik und Zulieferlogistik für die Branchen Automotive und Maschinenbau.

.