LIP Invest kauft Logistikneubau in Lehrte für 20 Mio.

LIP Invest hat mit einem weiteren Neu-Erwerb in der Top-Logistikregion Hannover bereits die fünfte

Immobilie für ihren Mitte 2018 aufgelegten Logistikimmobilienfonds getätigt. Verkäuferin der Logistikhalle an der Mielestraße ist die Bauwo Grundstückgesellschaft. Der Projektentwickler hatte auf dem 44.000 m² großen Grundstück mit dem Bau im Januar 2018 begonnen und die Halle bereits im Dezember 2018 fertiggestellt und an den Mieter übergeben.

.

Das Investitionsvolumen beträgt über 20 Millionen Euro. Die mehr als 22.000 m² große Logistikimmobilie ist langfristig an den Branchenspezialisten Häfele aus Nagold vermietet. Die international aufgestellte Unternehmensgruppe mit 37 Tochterunternehmen und zahlreichen weiteren Auslandsniederlassungen ist international führend in Möbelbeschlägen, Baubeschlägen und elektronischen Schließsystemen. Häfele investiert selbst einen zweistelligen Millionenbetrag in das neue Versandzentrum und setzt damit seine Europa-Strategie fort. Häfele wird vor allem Kunden in Norddeutschland, Benelux und Skandinavien vom Standort aus betreuen. Die vollflächig gesprinklerte und teilbare Halle ist hochwertig mit 16 Verladetoren, zwei ebenerdigen Toren, 10,5 Meter Hallenhöhe und vollständiger LED-Beleuchtung ausgestattet. Das Objekt erfüllt damit alle Anforderungen an eine Drittverwendungsfähigkeit.



Das Objekt befindet sich in Lehrte, östlich von Hannover in unmittelbarer Nähe der Autobahnanschlussstelle Lehrte-Ost. Lehrte verfügt mit seinem Güterverkehrszentrum (GVZ) über eine trimodale Umschlaganlage mit Anbindung an die Nordseehäfen. Das Autobahnkreuz Hannover-Ost ist lediglich fünf Kilometer entfernt. Die dadurch sehr guten Nord-Süd- und Ost-West-Verbindungen machen den Standort zu einem beliebten Niederlassungsort für Logistikunternehmen.



„Wir haben innerhalb weniger Monate bereits fünf hochwertige Logistikimmobilien mit einer Investitionssumme von mehr als 100 Millionen Euro erworben“, freut sich Bodo Hollung, Gesellschafter und Geschäftsführer von LIP über die positive Entwicklung des Mitte 2018 aufgelegten LIP-Fonds.