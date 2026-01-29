Off-Market-Deal
LIP Invest kauft Hermes-Depot bei Dresden von Peper & Söhne
Peper & Söhne hat eine DGNB-Gold-zertifizierte Logistikhalle in Thiendorf off-market an LIP Invest verkauft. Langfristiger Mieter des Sortier- und Verteilzentrums ist Hermes Germany.
LIP Invest hat die drittverwendungsfähige Logistikimmobilie am Fiebig 16 in Thiendorf für den von der Intreal verwalteten Spezialfonds Logistics Real Estate V erworben. Die 2024 errichtete Immobilie [wir berichteten] umfasst rund 11.400 m² Mietfläche auf einem etwa 68.500 m² großen Grundstück. Etwa 9.000 m² entfallen auf die Hallenflächen. Die Andienung kann flexibel an allen vier Seiten des Gebäudes über insgesamt 83 Rampentore, ein ebenerdiges Tor und 16 Sektionaltore für Transporter erfolgen.
Langfristiger Nutzer ist der Paketdienstleister Hermes Germany, der den Standort als regionales Depot betreibt [wir berichteten]. Die Anlage ist für einen 24/7-Betrieb genehmigt und technisch auf eine Sortierleistung von mehr als 200.000 Sendungen pro Tag ausgelegt. Mit der Inbetriebnahme entstanden rund 90 Arbeitsplätze.
Auf dem Dach der Halle befindet sich eine Photovoltaikanlage, während die Nebengebäude – ein Büro- und ein Pförtnergebäude sowie ein Technikanbau – mit Gründächern versehen sind. Die Immobilie verfügt über eine Gebäudeautomation und hat das DGNB Gold Zertifikat erhalten. Zudem ist die Liegenschaft für E-Mobilität sehr gut ausgerüstet und bietet Lademöglichkeiten für Transporter, Pkw, Lkw sowie Fahrräder.
Der Standort ist Teil einer innovativen Region mit dem Beinamen ‚Silicon Saxony‘. Durch die Lage nördlich von Dresden ist Thiendorf verkehrsgünstig über die A13 in Richtung Berlin sowie die A4 als Ost/West-Achse angebunden. Für die Zielmärkte Ostdeutschland und Osteuropa stellt der Standort somit einen strategischen Knotenpunkt dar. Mit dem Flughafen, dem GVZ sowie dem Hafen Dresden können grundsätzlich verschiedene Verkehrsträger für den Warenumschlag genutzt werden