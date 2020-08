LIP Invest kauft Bauwo Logistikzentrum Hodenhagen II

LIP Invest erwirbt für seinen ersten, in 2018 aufgelegten Logistikimmobilien-Fonds „LIP Real Estate Investment Fund - Logistics Germany" das Bauwo Logistikzentrum Hodenhagen II, als vierzehnte Immobilie des Fonds.

.

Der Projektentwickler, die Bauwo Grundstücksgesellschaft, hat die im Krusenhausener Weg von Hodenhagen gelegene Liegenschaft nach Fertigstellung im Mai 2020 bereits an den Nutzer übergeben. Das Bremer Unternehmen Stute Logistics, eine hundertprozentige Kühne + Nagel-Tochter, hat das Objekt langfristig angemietet.



Das direkt dem, in 2016 ebenfalls von der Bauwo errichteten BMW-Distributionszentrum, gegenüberliegende Grundstück hat eine Größe von rund 81.300 m². Das moderne Logistikzentrum umfasst eine Hallenfläche von 31.150 m² sowie eine Büro- und Sozialfläche von rund 1.200 m². Es stehen 30 Überladebrücken (davon sechs Jumbobrücken), vier ebenerdige Tore, zehn LKW-Stellplätze sowie 104 Pkw-Stellplätze zu Verfügung. Mit einer Hallenhöhe von 12 Metern, einer Flächentraglast von fünf Tonnen sowie einer speziell für wassergefährdende Stoffe ausgebildeten Betonsohle ist die Halle für vielfältige Nutzungen geeignet. Das aus drei separat vermietbaren Abschnitten bestehende Gebäude kann zudem noch um weitere 10.000 m² erweitert werden.



Aufgrund der günstigen Lage am Autobahnschnittpunkt der A27 in Richtung Bremen sowie der A7 in die Richtungen Hamburg/Hannover eignet sich das Objekt sehr gut als Distributionszentrum mit bundesweiter oder internationaler Ausrichtung.



Im Ankaufsprozess wurde LIP rechtlich von Eversheds Sutherland LLP, steuerlich von Mazars sowie technisch von CBRE unterstützt.