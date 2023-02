LIP Invest erwirbt Distributionszentrum in Minden

Lip Invest investiert für seinen vierten Logistikfonds erstmals in NRW. Der Fondsmanager sicherte sich in Ostwestfalen-Lippe den Unternehmenssitz der Hölkemeier Spedition. Der Mittelständler nutzte die Marktlage um seinen Standort in Minden im Rahmen eines Sale-and-Lease-Back-Deals zu versilbern.

