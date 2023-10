LIP Invest baut Team für Marktaufschwung aus

LIP Invest stockt mit Annika Hahn von Macquarie und Michael Spanfelner von BNP Paribas REIM personell weiter auf. "Für das erste Halbjahr 2024 erwarten wir einen weiteren Rückgang der Inflation und eine Beruhigung an den Zinsmärkten. Viele institutionelle Investoren wollen dann sicherlich nicht zu den Letzten gehören, wenn die Transaktionsmärkte wieder anspringen. Hierauf wollen wir personell gut vorbereitet sein.“, so LIP-Chef Bodo Hollung.

.

Annika Hahn kommt von Macquarie (vormals GLL Real Estate), wo sie über fünf Jahre das Portfolio-Management von Individualmandaten und Multi-Investoren Fonds in den Assetklassen Büro und Logistik verantwortete. Zudem initiierte sie im Business Development neue Anlagestrategien und strukturierte hieraus neue Fondsprodukte. Erste berufliche Erfahrungen sammelte Hahn im Althoff Grandhotel Schloss Bensberg und bei dem Wiener Hotelentwickler WSF Group.



Hahn wird bei LIP als Fondsmanagerin sowohl das Bestandsportfolio mit über 1,7 Milliarden Assets under Management als auch den Aufbau des neuaufgelegten LIP-Logistik Fonds V mit verantworten.



Michael Spanfelner kommt von BNP Paribas REIM und war dort nach seinem Start 2018 zuletzt als Commercial Asset Manager tätig. Nach ersten Berufserfahrungen bei Catella Real Estate war er bei BNP für das aktive Bestandsmanagement in den Regionen Deutschland, Österreich, Polen und den Niederlanden in den Assetklassen Büro, Wohnen und Logistik verantwortlich.



Spanfelner wird bei LIP das inzwischen aus 60 Logistikimmobilien bestehende Portfolio aktiv managen und entsprechend der Fondsstrategien die Erträge und Werte der Objekte steigern. Besonderer Fokus liegt hierbei auf den Themen Digitalisierung und Datenmanagement, um die gefassten Ziele zur nachhaltigen Bewirtschaftung der Fondsobjekte zu erreichen.