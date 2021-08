LIP erreicht Vermietungsquote von 60 % im Südkreuz Office Berlin

Die LIP-Gruppe konnte für ihr Büroensemble Südkreuz Office in direkter Lage am Berliner ICE-Bahnhof Südkreuz weitere prominente Mieter gewinnen, mit denen Verträge über zusammen mehr als 2.000 m² abgeschlossen wurden. Damit sind nahezu 60 Prozent der Gesamtflächen vermietet.

.