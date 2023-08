Vergleicht man die Wohnungsmärkte der beiden größten Landeshauptstädte des Landes, Linz und Graz, so stellt man fest, dass diese sehr unterschiedlich sind. Während Graz die am raschesten wachsende Landeshauptstadt Österreichs ist, in der bis zu 3.500 Wohnungen pro Jahr errichtet werden, ist das Wachstum in Linz moderat. 2021 wurden noch

[…]