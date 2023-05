Linzer Logistikmarkt angespannt

Der Logistikmarkt Linz ist in Bezug auf die Flächen der zweitgrößte in Österreich. Zurzeit wächst der Logistikmarkt Linz langsamer als die anderen Hotspots in Österreich. 2022 sind zu den bestehenden 1,8 Millionen m² Fläche lediglich 43.000m² Neuflächen dazu gekommen – und das, obwohl gerade die Region um Linz und Wels sehr nachgefragt ist.

„Ein großer Teil des Bestandes in und um Linz ist veraltet, so entsprechen rund 58% der Flächen nur den Klassen B und C“, analysiert Franz Kastner, Logistikimmobilienexperte bei CBRE, den Markt und weist darauf hin, dass diese Flächen nicht den modernen Standards entsprechen. „Vor allem in Bezug auf Nachhaltigkeit gibt es noch Aufholbedarf. Für all jene Nutzer, die aufgrund der EU-Taxonomie auf energieeffiziente Gebäude angewiesen sind, kann das zum Problem werden“, so Kastner. „Die Energieeffizienz der Immobilie ist hier ein erster Anknüpfungspunkt, denn zurzeit entsprechen die meisten Gebäude wohl der Energieeffizienzklasse D oder sogar schlechter. Das Verbesserungspotential bei Gebäudehülle und Gebäudetechnik ist groß.“



Kaum neue Logistik-Projekte

Im Jahr 2023 werden nur einige kleine neue Flächen auf den Markt kommen, mit größeren Projektentwicklungen im Logistikbereich ist erst wieder ab 2024 zu rechnen. Die Grundstückspreise für Neuflächen liegen im Umland von Linz zwischen 100,00 Euro/m² und 180,00 Euro/m², im Stadtgebiet von Linz ist mit 200,00 Euro/m² bis 450,00 Euro/m² zu rechnen. „Wir erhalten laufend Anfragen von potenziellen Mietern für Logistikflächen rund um Linz. Angesichts des aktuell noch beschränkten Angebotes müssen Interessenten mit einer längeren Suchzeit oder einer Ausweitung des Suchgebietes rechnen.“, so Christoph Oßberger, Leiter des CBRE Büros Salzburg, das für die Region West zuständig ist.



Alternativflächen entlang der A1

Die Nachfrage nach Logistikflächen im Großraum Linz-Wels ist sehr groß. Die Umsetzung neuer Projektentwicklungen ist aufgrund der restriktiven und langwierigen Widmungs- und Baugenehmigungsverfahren allerdings sehr schwierig. Dies führt dazu, dass immer mehr Unternehmen nach Alternativen suchen. Aufgrund der angespannten Situation weichen Entwickler - und in weiterer Folge die Nutzer - mehr und mehr auf Flächen entlang der A1 wie etwa in Amstetten und Herzogenburg in Niederösterreich oder Salzburg Land aus.



Mietpreise auf Graz-Niveau

Die Spitzenmiete pro Quadratmeter Logistikfläche lag per Ende des ersten Quartals 2023 im Großraum Linz bei 6,15 Euro/m²/Monat und damit auf dem exakt selben Level des viel moderneren Grazer Logistikmarktes (zum Vergleich: Wien 6,60 Euro/m²/Monat). „Wir gehen davon aus, dass aufgrund der angespannten Situation und der wenigen verfügbaren Flächen, die Mieten weiter steigen werden“, so Kastner.