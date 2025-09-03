Linz-AG kauft Solmax-Areal für 35 Mio. Euro

Wie die österreichische Zeitung „Gewinn“ berichtet, hat die Linz AG das Solmax-Areal erworben. Der Produzent von Geotextilien hatte 2024 die Schließung des Standorts bekannt gegeben.

Ende 2024 hatte Solmax bekanntgegeben, sein Linzer Werk innerhalb der nächsten zwei Jahre zu schließen. Nun zeichnet sich eine Nachnutzung des über 50.000 m² großen Werksgeländes in der Schachermayerstraße nahe dem Chemiepark und dem Tankhafen ab. Die Linz AG, die auf benachbarten Grundstücken bereits umfangreiche Anlagen betreibt, unter anderem zur Abfallbehandlung, kaufte das Areal für 35 Millionen Euro. Die geräumten Werkshallen und Lagerflächen müssen bis spätestens Ende 2027 übergeben werden. Zu den Plänen mit der Liegenschaft will sich das Unternehmen, das sich im Eigentum der Stadt Linz befindet, laut „Gewinn” aber erst nach der Aufsichtsratssitzung Ende September äußern.