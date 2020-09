Linus expandiert nach UK

Die Immobilien-Investmentgesellschaft Linus Capital ist künftig auch im Vereinigten Königreich aktiv. Die neu gegründete Linus Capital Ltd. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Berliner Unternehmens und hat ihren Firmensitz in London. In Deutschland hat das Unternehmen in wenigen Jahren bereits mehr als 40 Immobilienprojekte mit Fremdkapital im Wert von über 500 Millionen Euro erfolgreich unterstützt – jetzt exportiert das Unternehmen sein erfolgreiches Geschäftsmodell nach Großbritannien. Für das Vereinigte Königreich plant das Unternehmen in 2020 mit einem Investitionsvolumen von bis zu 100 Millionen Euro.

.

Der Investment-Fokus der neuen Tochtergesellschaft soll zunächst auf der Hauptstadt Englands liegen, doch auch andere große Städte in Großbritannien (UK) werden nach und nach von Bedeutung sein: „London ist einer der wichtigsten Immobilienmärkte in Europa und mit viel Kapital aus der ganzen Welt ausgestattet. Auch wenn der Markt sehr umkämpft ist, sehen wir hier immenses Potenzial. Aufgrund der großen Erfahrung unseres Teams vor Ort, unserer schlanken Strukturen und schnellen Entscheidungsprozessen sind wir in der Lage, Finanzierungen innerhalb kürzester Zeit zu vergeben“, sagt LINUS-CEO David Neuhoff.