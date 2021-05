Linus Digital Finance mit Rekordrückzahlungen

Linus Digital Finance startet gut ins Geschäftsjahr 2021. Seit dem Jahreswechsel hat das Berliner FinTech bereits rund 75 Millionen Euro Rückzahlungen aus finanzierten Projekten erhalten und an seine Anleger ausgeschüttet. Damit wurde bereits Wochen vor Ablauf des ersten Jahresdrittels die Gesamtsumme an Rückzahlungen des Jahres 2020 überschritten. Insgesamt belaufen sich die Zinserträge der (semi-) professionellen Anleger über die Plattform so seit 2019 bereits auf rund 35 Millionen Euro.

