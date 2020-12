Linus Digital Finance gewinnt Frederic Olbert als Head of Capital Markets

Frederic Olbert

© Linus Digital Finance

Linus Digital Finance hat sich zum 01. Dezember personell mit Frederic Olbert in der neu geschaffenen Position des Head of Capital Markets verstärkt. Die Berufung des bisherigen Finanzmarkt-Spezialisten von Goldman Sachs erfolgt im Rahmen des kontinuierlichen Wachstumskurses von Linus Digital Finance. Schwerpunktmäßig wird Frederic Olbert den Bereich Investor Relations strategisch ausbauen und verantworten.

Frederic Olbert, der seine Karriere bei der Allianz SE begann, blickt auf mehr als acht Jahre Erfahrung in der Finanzbranche zurück. Zuletzt war der studierte Betriebswirt (WHU, INSEAD MBA) als Investment Banking Associate bei Goldman Sachs in Frankfurt tätig, wo er schwerpunktmäßig Kunden in der Software- und Technologiebranche sowie Finanzdienstleister beriet.