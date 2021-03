Linus Digital Finance hat einen weiteren Meilenstein zur Beschleunigung des Wachstums erreicht und erstmals externe Investoren in die Gesellschaft aufgenommen. Im Rahmen einer Kapitalerhöhung, an der sich namhafte neue Investoren beteiligten, floss dem FinTech ein zweistelliger Millionenbetrag zu. Diese Kapitalerhöhung konnte kürzlich nach der Umwandlung in eine Aktiengesellschaft abgeschlossen werden.…

[…]