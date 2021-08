Linus Digital Finance finanziert Berliner Wohnprojekte mit 29,3 Mio. Euro

Linus Digital Finance hat jüngst die Finanzierung für zwei hochwertige Wohnprojekte in Berlin-Charlottenburg in Höhe von insgesamt 29,3 Millionen Euro gestellt, die in 9.300 m² Wohnfläche mit 78 Einheiten im gehobenen Preissegment fließen sollen.

.

Zum einen hat das Berliner Real Estate FinTech eine Whole-Loan-Finanzierung für den Grundstücksankauf eines insgesamt 20 Wohneinheiten auf 2.800 m² umfassenden Projekts vergeben. Hierbei beläuft sich die Darlehenssumme bei 24-monatiger Laufzeit auf knapp 12,8 Millionen Euro.



Darüber hinaus stellt Linus Digital Finance eine Mezzanine-Finanzierung für ein weiteres Projekt in Berlin-Charlottenburg. Im Rahmen von baulichen Aufwertungsmaßnahmen entstehen auf insgesamt 6.700 m² 58 hochwertige Wohneinheiten sowie eine Kinderbetreuungseinrichtung. Bei ebenfalls 24-monatiger Laufzeit beläuft sich die Darlehenssumme hierbei auf bis zu 16,5 Millionen Euro.



„Wir freuen uns, gleich zwei spannende Projekte im Bereich Wohnen in einer von Berlins prominentesten Wohnlagen finanziert zu haben und damit die Beziehungen zu zwei renommierten bundesweit agierenden Entwicklern weiter zu vertiefen”, kommentiert Lucas Boventer, Managing Director - Investments bei Linus Digital Finance, die Transaktion.