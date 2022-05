Lintex eröffnet Showroom in Hamburg

Die schwedische Designmarke Lintex hat am 19. Mai den dritten deutschen Showroom in Hamburg eröffnet. Die Hansestadt mit ihrer Weltoffenheit und der starken Anziehungskraft ist der perfekte Standort für die europäische Marke für beschreibbare und magnethaftende Schreibtafeln.

.

„Nach Corona ist die Nachfrage nach einer flexiblen Büroeinrichtung, die sich an die verschiedenen Bedürfnisse der Nutzer einfach und effizient anpassen lässt, stark gestiegen“, analysiert Fabian af Ekenstam, Marketing und Projekt Manager bei Lintex, das Marktsegment, in dem das schwedische Familienunternehmen bereits seit fast 30 Jahren etabliert ist.



Der Hamburger Showroom eröffnet neue Möglichkeiten für den Handel von Designtools im Norddeutschen Raum: „Mit unseren Schreibtafeln haben wir uns in Schweden einen bedeutenden Namen erarbeitet. Dort steht unsere Marke für ein traditionell minimalistisches Design und hochwertige Materialien. Uns geht es jetzt darum, die nachhaltige Vision unseres Familienunternehmens, für die alle beschreibbaren und magnetischen Oberflächen im Raum stehen, deutschlandweit anzubieten“.



Heute sind für Lintex bundesweit fünf Mitarbeiter im Einsatz. Neben Köln und Berlin steht nun Kunden, zu denen neben Einrichtungsplanern auch internationale Großkonzerne genauso wie kleine Architekturbüros zählen, ein weiterer Standort zur Verfügung.