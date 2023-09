Die Cubion Immobilien AG vermittelte in Gelsenkirchen eine rund 4.250 m² große Hallenfläche an die Linlei Deutschland GmbH. Die Fläche an der Pommernstraße 19 setzt sich aus drei miteinander verbundenen Hallenteilen zusammen, welche nahezu direkt an die A42 angebunden sind. Der Mieter vertreibt unter anderem Artikel aus den Kategorien Baumarkt, Gartenbedarf sowie Dekorationsartikel. Vermieter ist die Gelco GmbH.

