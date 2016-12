Linklaters gewinnt Dr. Carsten Loll von DLA Piper

Dr. Carsten Loll

Dr. Carsten Loll, derzeit International Group Head of Real Estate bei DLA Piper, verstärkt die Real Estate-Praxis von Linklaters als Partner in den Büros Frankfurt und München. Loll ist einer der führenden deutschen Immobilienwirtschaftsrechtsanwälte. Mit seiner langjährigen Branchenkenntnis und starker Vernetzung in der deutschen und internationalen Immobilienbranche ist Loll eine exzellente Ergänzung für das Real Estate Sector Team von Linklaters um den Praxisgruppenleiter Wolfram Krüger. Loll ist Mitglied des Executive Committee des Urban Land Institute Deutschland und dessen Local Chair in München.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. DLA Piper Linklaters

„Nachdem ich in den vergangenen sechs Jahren die deutsche Real Estate Praxis bei DLA Piper zu einer festen Größe mitentwickelt habe, freue ich mich nun auf die neue Herausforderung und das hochkarätige Transaktionsgeschäft von Linklaters, das ganz klar dem erstklassigen Team und dem ausgezeichneten professionellen Umfeld einschließlich der hervorragend aufgestellten Strukturen zuzuschreiben ist. Insbesondere an den Schnittstellen zu Fonds- und Steuer-Strukturierung, Investmentrecht und Finanzierungen ist Linklaters herausragend aufgestellt. Letzteres ist angesichts des sich rasch weiter entwickelnden und boomenden Real Estate Marktes ein außerordentliches Asset. Bei Linklaters kann ich als Teil der Mannschaft viel bewegen, die Real Estate-Praxis weiter voranbringen und auch komplexeste Transaktionen national und international beraten“, so Loll zu seinen Bewegründen.