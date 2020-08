Linken-Chef Riexinger fordert Mietendeckel für Gewerbeimmobilien

Der Vorsitzende der Linkspartei, Bernd Riexinger, will mit einem Mietendeckel für Gewerberäume gegen die zunehmenden Leerstände in deutschen Innenstädten und Einkaufszentren vorgehen. Das Vorbild dafür soll der Berliner Mietendeckel sein.

.

Gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland forderte Riexinger von der Bundesregierung ein Gesetz, dass es Kommunen ermöglicht, in Stadtgebieten mit angespannten Gewerberaummärkten, einen Mietendeckel für Gewerbeimmobilien einführen zu dürfen. Dabei sollen anhand der Verhältnisse vor Ort und der Qualität der jeweiligen Räumlichkeiten Höchstgrenzen nach dem Vorbild des Berliner Mietendeckels festgelegt werden.



Laut Riexinger könnte so sichergestellt werden, dass in den Innenstädten und Einkaufszentren eine gute Mischung erhalten bleibe und auch kleine Geschäfte, Handwerksbetriebe und soziale Einrichtungen eine Chance hätten, diese Flächen zu finanzieren. So kann dem zunehmenden Leerstand vorgebeugt werden, der durch die explodierenden Mieten in den letzten Jahren entstanden ist.



In Berlin haben sich die Mieten laut dem Chef der Linkspartei seit dem Jahr 2009 verdreifacht und auch in vielen kleinen Städten zumindest verdoppelt. Mittlerweile führt das dazu, dass selbst große Kaufhauskonzerne und Modeketten Schwierigkeiten haben, diese Summen aufzubringen.