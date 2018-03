LinkedIn eröffnet zweites Büro in Berlin

LinkedIn expandiert in der deutschsprachigen Region und eröffnet seinen zweiten Standort in Berlin. Das Büro wird voraussichtlich in der zweiten Hälfte 2018 eingeweiht. Deutschland ist das erste Land in Europa, in dem LinkedIn aufgrund der lokalen Größe des Unternehmens und des Marktpotenzials ein zweites Büro eröffnen wird.

.

„Berlin bietet hervorragende Mitarbeiter sowie Entwicklungsperspektiven“, sagt Barbara Wittmann, Direktorin für den Bereich Rekrutierungslösungen und Mitglied der Geschäftsleitung bei LinkedIn Deutschland, Österreich, Schweiz. „Unsere Vision ist es, wirtschaftliche Möglichkeiten für unsere Mitglieder, Unternehmen und den öffentlichen Sektor gleichermaßen zu schaffen. Wir freuen uns darauf, einen Beitrag zur Stadt Berlin und zur Metropolregion zu leisten.“



LinkedIn plant das Büro mit 15 bis 20 Mitarbeitern zu eröffnen. Zunächst wird sich das berufliche Netzwerk auf die Anstellung neuer Mitarbeiter und den Einzug in ein Gemeinschaftsbüro in zentraler Lage konzentrieren.