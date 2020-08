Linke und Grüne halten nichts vom LOI mit Signa

Politiker von Linken und Grünen aus dem Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg haben einen Protestbrief an den Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) bezüglich der Baupläne geschickt. Dies berichtet der rbb, deren Redaktion der Protestbrief vorliegt. Der Senat hatte Anfang des Monats in einem Letter of Intend (LOI) Signa die Unterstützung für die Neubaupläne zugesichert [wir berichteten]. Für die Politiker nicht akzeptabel. Sie sprechen in ihrem Protestbrief laut der Zeitung von einer „inakzeptablen Form der politischen Erpressung“, wenn der Investor die Arbeitsplätze in einigen Kaufhäusern nur erhalten will, wenn die eigenen Bauinteressen durchgesetzt werden können.

Ähnlich kritisch wurde die Thematik auf dem Parteitag der Linken am Samstag im Estrel diskutiert. Auf dem Parteitag wurde schließlich ein Dringlichkeitsantrag verabschiedet, der die Abrisspläne am Hermannplatz sowie den Bau von Hochhäusern am Standort Kurfürstendamm sowie eine Hochhausüberbauung am Alexanderplatz ablehnt.



Für die Industrie- und Handelskammer (IHK) Berlin ein unverantwortlicher Beschluss. Dieser sei ein Frontalangriff auf Beschäftigte und Unternehmen in der Stadt. „Die programmatische Ausrichtung der Partei und ihre praktische Politik gegen Arbeitsplätze und Standortsicherung sind zutiefst gegen die Entwicklung der Berliner Wirtschaft gerichtet“, so Hauptgeschäftsführer Jan Eder gegenüber der Berliner Morgenpost.



Bausenator Sebastian Scheel (Linke) sagte indes gegenüber dem Tagesspiegel, das ein Masterplanverfahren vorausgehen und die Signa-Gruppe im Abgeordnetenhaus angehört werde. Scheel wies ein Koppelungsgeschäft Arbeitsplätze gegen Abriss wie am Standort Hermannplatz zurück. Er plane mit den betroffenen Bezirken Neukölln und Friedrichshain-Kreuzberg Gespräche zu führen, um einen Kompromiss zu finden. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) hatte indes im Rahmen der LOI-Unterzeichnung bereits angekündigt, dass der Senat das Verfahren über den Standort Hermannplatz übernehmen werde.