Lindt verdoppelt Fläche in Hamburg

Von rund 50 auf 100 m² vergrößert sich Lindt in der 1A-Lage Spitaler Straße. Im vergangenen Frühjahr hatte der Schweizer Schokoladenhersteller einen Pop-up-Store im Haus 7-9 eröffnet. Nun hat Lührmann auch die Nachbarfläche im selben Gebäude an Lindt vermittelt. Die Ladenlokale wurden in einem Umbau zusammengeführt, im März wird die neue Boutique eröffnet. Vormieter der zweiten Fläche war Bijou Brigitte.

Judith Weiß, Consultant bei Lührmann, hat bei der Anmietung der Flächen beraten. Die Spitaler Straße als eine der Top-10-Einkaufsstraßen Deutschlands würde große Strahlkraft für die dort vertretenen Marken besitzen.



In der Spitaler Straße sind große Filialisten wie Zara, Hennes & Mauritz und auch das Restaurant Ahoi by Steffen Hensler zu finden. Lindt hatte im März vergangenen Jahres in der Hansestadt die elfte Boutique eröffnet.