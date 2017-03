Lindt eröffnet Boutique in Hamburgs 1A-Lage

Der Schweizer Schokoladenhersteller Lindt eröffnet eine neue Boutique in der Spitaler Straße 7-9 in Hamburgs Toplage. Der Umbau des ca. 54 m² großen Ladenlokals hat bereits begonnen und die Eröffnung ist am 30. März 2017. Damit hat Lindt derzeit 11 Boutiquen in Deutschland. Den Mietvertrag haben die Einzelhandelsspezialisten von Lührmann vermittelt, die zuvor bereits für die Neuanmietung von Steffen Hensslers Ahoi und dem Umzug von Lush in die Spitaler Straße verantwortlich zeichnen.

