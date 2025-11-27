Lindhorst Gruppe beauftragt MBN für Umbau des Ems-Quartiers Meppen

Mit der Vergabe an die MBN GmbH startet die Lindhorst Gruppe in die nächste Phase der Revitalisierung des Ems-Quartiers. Nach Entkernung und statischem Rückbau entstehen bis 2027 ein neues Mixed-Use-Konzept mit modernen Flächen für Handel, Gastronomie, Büro, Fitness sowie ein B&B Hotel und die Musikschule des Emslandes – in zentraler Lage zwischen Bahnhof und Altstadt und mit direkter Anbindung an die neue Tiefgarage.

