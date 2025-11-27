Mixed-Use-Konzept ensteht
Lindhorst Gruppe beauftragt MBN für Umbau des Ems-Quartiers Meppen
Mit der Vergabe an die MBN GmbH startet die Lindhorst Gruppe in die nächste Phase der Revitalisierung des Ems-Quartiers. Nach Entkernung und statischem Rückbau entstehen bis 2027 ein neues Mixed-Use-Konzept mit modernen Flächen für Handel, Gastronomie, Büro, Fitness sowie ein B&B Hotel und die Musikschule des Emslandes – in zentraler Lage zwischen Bahnhof und Altstadt und mit direkter Anbindung an die neue Tiefgarage.
„Die im Laufe der letzten Monate neu geschlossenen Mietverträge über die Handels- und Hotelflächen haben noch einmal technische Umplanungen erforderlich gemacht, die eine wesentliche Grundlage für die nun erfolgte GU-Vergabe an MBN waren. Dies hat leider zu zeitlichen Verzögerungen geführt“, erläutert Angelina Graudons, Projektleiterin für den Umbau des Ems-Quartiers bei der Lindhorst Gruppe, und gibt einen Ausblick: „Noch vor dem Umbaustart konnten wir bereits knapp unter 90 Prozent der Flächen fest vermieten und auch für die verbleibenden Mieteinheiten führen wir intensive Gespräche. Im Oktober begannen als erstes die Entkernungsarbeiten, an die sich nun Anfang 2026 der statische Rückbau anschließt. Danach folgen die Errichtung der Holzfassade inklusive Fenster- und Dachdeckungsarbeiten sowie der technische und nicht-technische Ausbau. Ziel ist es, die Eröffnung des gesamten Quartiers im zweiten Quartal 2027 stattfinden zu lassen, wobei einzelne Bereiche schon eher fertiggestellt werden sollen. Ab dem Sommer 2027 steht das Ems-Quartier den Bürgerinnen und Bürgern in Meppen dann vollumfänglich mit seinem breiten Nutzungsmix für den Alltag zur Verfügung“, sagt sie.
Niederlassungsleiter Carsten Völkerding der MBN GmbH freut sich über eine neue Herausforderung für sein Team: „Wir blicken bereits auf eine längere Zusammenarbeit mit Unternehmen aus der Lindhorst Gruppe zurück und freuen uns sehr, dass wir nun nach zahlreichen Neubauprojekten für stationäre Pflege und Service-Wohnen auch in diesem anspruchsvollen Umbauprojekt unser Know-how mit einbringen können. Das neue Mixed-Use-Konzept für diesen etablierten Standort mit den zahlreichen namhaften Mietern spricht bereits für sich. Hinzu kommen die hohen angestrebten energetischen Anforderungen, die das neue Ems-Quartier ebenfalls ganz besonders auszeichnen werden. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit auf diesem hohen technischen Niveau“, sagt er.
Das ehemalige Einkaufszentrum ist bereits leergezogen und wird nun unter dem Namen Ems-Quartier Meppen zu einem nachhaltigen Mixed-Use-Quartier mit neuem Nutzungsmix hergerichtet. Geplant sind künftig auf den rund 23.000 m² Fläche die Nutzung durch Mieter aus den Segmenten Handel, Gastronomie, Büro, Fitness, B&B Hotels sowie durch die Musikschule des Emslandes und die Tiefgarage.
Als Mieter für das Ems-Quartier stehen neben B&B Hotels bereits Rewe, Deichmann, Woolworth, ein Fitnessstudio-Betreiber, Valora mit Kiosk und die Musikschule des Emslandes fest. Die Firma HBB Centermanagement GmbH & Co. KG ist Ansprechpartner für die Vermietung an diesem Standort.
Die Lage des Ems-Quartiers zeichnet sich durch die Angrenzung an die zentrale Bahnhofstraße im Nordwesten der Stadt Meppen sowie durch die direkte Lage am südlich verlaufenden Nebenarm der Ems aus. Dadurch wird das Objekt zum Bindeglied zwischen dem zentralen Bahnhof und der Altstadt. In direkter Umgebung hat die Stadt das neue Sanierungsgebiet Rechts der Ems ausgewiesen. Hier sollen bis 2030 rund 1.000 neue Wohneinheiten entstehen.
Für einen wetterunabhängigen und bequemen Zugang zum Ems-Quartier sorgen 468 Stellplätze auf zwei Ebenen in der Tiefgarage.
Für die Lindhorst Gruppe war es von Beginn an ein zentrales Anliegen, so viel wie möglich von der bestehenden Gebäudesubstanz zu bewahren. Durch diese Herangehensweise werden wertvolle Ressourcen geschont sowie der Einsatz grauer Energie und der zusätzliche Ausstoß von Emissionen vermieden. Die geplanten Eingriffe beschränken sich auf das Notwendigste, während gezielte Maßnahmen wie eine partielle Dachabsenkung neue Nutzungsmöglichkeiten schaffen und gleichzeitig einen grünen, lichtdurchfluteten Innenhof entstehen lassen.
Ein wichtiges Ziel ist die BREEAM-Zertifizierung des Objekts mit der angestrebten Einstufung Exzellent. Dazu zählen unter anderem die Integration einer Photovoltaikanlage auf dem Dach sowie die Optimierung der Betriebskosten.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Regionalität. Das kleinteilige und individuelle Handelsangebot der nahen Altstadt wird durch das neue Ems-Quartier Meppen um Filialisten sinnvoll ergänzt. Um die lokale Wirtschaft zu fördern, werden weiterhin insbesondere regionale Bauunternehmen und Dienstleister in die Projektentwicklung einbezogen. Dieses Konzept verbindet ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit und verleiht dem Vorhaben einen zukunftsweisenden Charakter.