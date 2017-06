Lindemann Hotels übernimmt fünftes Haus in Berlin

Christie & Co hat das im Rahmen der bis 2020 geplanten Quartiersentwicklung am Berliner Gleisdreieck entstehende 3-Sterne-Hotel an den ortsansässigen Betreiber Lindemann Hotels vermittelt. Das Hotel soll 162 Zimmer beherbergen und wird das fünfte und bislang größte Haus des Familienunternehmens in der Bundeshauptstadt.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Christie + Co Germany Lindemann Berlin Gleisdreieck

„Das Quartier am Gleisdreieck unweit des Potsdamer Platzes hat sich in den letzten Jahren hervorragend entwickelt. Die Kombination aus Büros, Wohnen und Kreativszene und die ideale Lage direkt am Park Gleisdreieck bieten genau das richtige Umfeld für Lindemann Hotels, die ein urbanes Publikum anziehen, aber auch ihr Hotelkonzept jeweils der Umgebung anpassen", erklärt Stephan Brüning.