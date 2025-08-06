Lincoln International mietet rund 2.800 m² im T1

Das M&A-Beratungshaus Lincoln International hat rund 2.800 m² Bürofläche im Tower T1 des Hochhausquartiers Four Frankfurt angemietet. Der moderne Büroturm wurde 2023 fertiggestellt und zählt zu den markantesten Adressen im Frankfurter Bankenviertel.

Mit dem Umzug vom Westend ins Zentrum des Finanzplatzes setzt Lincoln International ein klares Zeichen: Entgegen dem branchenweiten Trend zur Flächenreduktion vergrößert das Unternehmen seinen Frankfurter Standort und entscheidet sich bewusst für ein modernes, nachhaltiges und urbanes Arbeitsumfeld.



„Die herausragende Architektur, die zentrale Lage und die zukunftsweisende Ausstattung des Four haben uns überzeugt. Das Quartier bietet genau die Arbeitsumgebung, die zu unserem Anspruch an Exzellenz und nachhaltiges Wachstum passt“, so Dr. Michael Drill, Deutschlandchef von Lincoln International.



Im Juli 2021 wurde der T1 von Pimco Prime Real Estate im Rahmen eines Forward Purchase im Auftrag ihrer Kunden von Groß & Partner erworben [wir berichteten]. Die Vermittlung der Büroflächen erfolgte durch Blackolive.