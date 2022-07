Limehome wächst um drei neue Standorte

Das Hospitality-Start-up Limehome sichert sich in Halle an der Saale, Kassel und Duisburg drei weitere Standorte. Das PropTech erweitert sein Angebot damit um 112 Apartments in attraktiven Innenstadtlagen.

In Halle fungiert Limehome als Manager der Gewerbeimmobilie. Der Anbieter voll digitalisierter Design-Apartments bringt seine Expertise auch in die Verjüngung des Gebäudes ein. „Managementverträge sind für uns strategisch durchaus relevant und werden auch zukünftig eine Rolle spielen”, sagt Ricky Bichel, Team Lead Business Development – Strategy & Portfolio. „Insbesondere der deutsche Markt hat bisher Pachtverträge bevorzugt. Wir sehen aber ein stetig wachsendes Interesse an Managementverträgen.“



Im ehemaligen Hallenser Reichsbahnamt werden nach einer umfassenden Revitalisierung 53 Apartmenteinheiten entstehen. In einem Teil des Erdgeschosses ist ein Gastronomiebetrieb vorgesehen. Das geschichtsträchtige Gebäude erhält somit nach rund sechs Jahren Leerstand ein neues, innovatives Nutzungskonzept.



Auch die geplanten Limehome-Apartments im Kubikk auf der Duisburger Münzstraße sind Teil einer sogenannten Mixed-Use-Immobilie. Auf zwei Etagen entstehen in der ehemaligen Retailimmobilie 32 Design-Apartments mit Blick auf das Rathaus. Geplant sind weitere Geschäftsbetriebe wie ein Fitnessstudio, ein Day Spa (MyWellness) sowie gastronomische Einheiten. Die Duisburger Altstadt ist neben weiteren Großprojekten (u.a. Mercatorquartier und 6-Seen-Wedau) Teil eines großangelegten Transformationsprozesses, der in der Rheinmetropole stattfindet.



Die neuen Einheiten in Kassel liegen unweit des Museumsviertels im Stadtzentrum. Die Umwandlung der einstigen Bürofläche schafft Platz für 27 Apartments für Kurz- und Langzeitaufenthalte. “Wir schaffen urbane Lebensräume, die die Geschichte weiterschreiben und leisten so einen Beitrag zur Belebung der Innenstadt Kassels”, sagt die Architektin Dipl.-Ing. Judith Fiebiger.



„Wir sehen in deutschen B- bis D-Städten weiterhin großes Potenzial. Deswegen setzt limehome mit den neuen Signings auch hier auf Wachstum. Zudem bleiben Konversionen dank unseres flexiblen Expansionsprofils weiterhin spannend für uns, sodass selbst ehemalige Kaufhäuser in unser Spektrum passen“, erläutert Ricky Bichel.