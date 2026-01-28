Limehome übernimmt Hotel Miano in München

Limehome sichert sich in München zwei neue Standorte mit insgesamt 174 Einheiten. Das Hotel Miano in Pasing wird unter der Marke „Hotel Miano by Limehome” übernommen, zudem entsteht an der Paul-Heyse-Straße ein Neubau mit 41 Design-Apartments. Beide Projekte verbinden zentrale Lagen mit stabiler Nachfrage. Für das Jahr 2026 kündigt Limehome einen Fokus auf weitere Hotelübernahmen an. Das Unternehmen setzt dabei auf ein digitalisiertes Modell für schnelle Inbetriebnahmen und verlässliche Betreiberlösungen.

Limehome übernimmt in Pasing das Boutiquehotel Miano mit 133 Einheiten. Das 2021 als Vorzeigeobjekt am Pasinger Marienplatz eröffnete Hotel wird von Limehome ohne grundlegende Umbauten weitergeführt. Auch die zum Hotel gehörende Bar wird in das Konzept von Limehome integriert. Der Standort in der Planegger Straße 2 ist das bislang größte Haus des Unternehmens in München. Zu dem Mixed-Use-Gebäude in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof Pasing gehören neben zwei Restaurants und einer öffentlichen Tiefgarage auch zwei Supermärkte.



„Wir planen in Pasing langfristig mit dem Hotel Miano. In knapp fünf Jahren ist das Hotel zu einem beliebten Fixpunkt für Münchens Gäste geworden. Mit Limehome haben wir einen Betreiber mit etablierter Marke und starker Distribution gewonnen, der den Charakter des Hauses bewahrt“, sagt Martin Bucher, CEO der Bucher Properties Gruppe.



Zwischen Hauptbahnhof und Theresienwiese plant Limehome einen Standort mit 41 Einheiten. Limehome wird den Neubau in der Paul-Heyse-Straße 12 als Alleinmieter betreiben. Das Hospitality-Angebot soll bis 2027 eröffnen. Neuer Eigentümer ist der international tätige Cateringspezialist DoN group mit Sitz in Österreich, der mit diesem Objekt erstmals auf ein Hotellerie-Konzept setzt. Die Wiener Savoir Vivre Group, spezialisiert auf Immobilienentwicklung und Hospitality, unterstützte die Objektsuche und Umsetzung.



„Für unser erstes Hotellerie-Engagement war uns ein Partner wichtig, der die Erwartungen einer modernen, digitalaffinen Zielgruppe versteht und die Guest Journey der Zukunft konsequent mitdenkt. In dem europaweit bewährten Ansatz von Limehome sehen wir ein langfristig wettbewerbsfähiges Konzept und dies war für uns ein zentraler Entscheidungsfaktor für die Zusammenarbeit“, sagt Josef Donhauser, CEO und Eigentümer der DoN group.



Beide neuen Standorte zeichnen sich durch ihre zentrale Lage mit kurzen Wegen in die Innenstadt und eine gute Anbindung sowie eine stabile, ganzjährige Nachfrage von Geschäfts- und Freizeitreisenden aus. Die Übernahme des Hotel Miano folgt auf eine Reihe von Hotelübernahmen im vergangenen Jahr, mit denen Limehome europaweit leerstehende und konventionelle Hospitality-Immobilien zukünftig digital und weitgehend automatisiert betreibt. Limehomes standardisierte Ausstattung und Prozesse erlauben es, Objekte unterschiedlicher Größe und Nutzungshistorie flexibel zu integrieren und zügig wieder in Betrieb zu nehmen.



„Wir beobachten, dass Eigentümer in Deutschland intensiv nach belastbaren und effizienten Lösungen suchen, um ihre Hospitality-Immobilien oder Projektentwicklungen planungssicher aufzustellen. Ein technologiebasiertes Konzept ist aus unserer Sicht ein zentraler Baustein, um langfristig Qualität und Wirtschaftlichkeit zu garantieren. 2026 wollen wir noch mehr Eigentümer bei der digitalen Neuausrichtung ihrer Immobilien unterstützen“, sagt Matthias Maas, Vice President Expansion DACH+ bei Limehome.