Limehome stärkt Führungsebene

Limehome stellt sich personell breiter für die weitere strategische Expansion auf und schafft neue Schlüsselpositionen. Daniel Hermann wird Vice President Expansion und Daniel Garner wird Vice President Brand & Product. Diese Nachricht folgt auf Limehomes erfolgreich abgeschlossene Finanzierungsrunde über 45 Millionen [wir berichteten].

.

Daniel Hermann wird für das Wachstum des Portfolios in bereits bestehenden, aber auch neuen Märkten in Kooperation mit lokalen Akteuren und Investoren verantwortlich sein. Der Betriebswirt (Stanford) bringt über 15 Jahre Erfahrung im Investmentbanking und im PropTech-Sektor in seine neue Rolle ein. Zuvor war der gebürtige Brasilianer für die Expansion bei den internationalen Hospitalitymarken Casai und Selina verantwortlich.



Daniel Garner wird als Vice President Brand & Product für das Produkterlebnis, Marketing und die Limehome-Brand verantwortlich sein. Garners neue Position vereint Marketing und Architektur in einem ganzheitlich gedachten Produktdesignbereich, um den Bedürfnissen von Gästen, B2B-Partnern und internen Stakeholdern gleichermaßen gerecht zu werden. Der britische Naturwissenschaftler bringt über 15 Jahre Entwicklungserfahrung in der erfahrungsorientierten, interdisziplinären technologischen Produktentwicklung bei Limehome ein.