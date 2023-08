Limehome mietet ca. 1.000 m² im Chemnitzer Projekt von Rebo Consult

Limehome mietet über Aengevelt in zentraler Innenstadtlage von Chemnitz langfristig rd. 1.060 m² in dem Wohn- und Geschäftshausneubau des Projektentwicklers Rebo Consult am Getreidemarkt. Mit Fertigstellung im ersten Quartal 2024 bietet Limehome in Chemnitz 26 neue, voll ausgestattete Serviced Apartments an.

.

Weitere Mieter in der Immobilie mit einer Gesamtmietfläche von mehr als 11.000 m² sind u.a. Rewe und die Diakonie Sachsen. Im Jahr 2017 hatte Aengevelt bereits das Projektgrundstück an den Bauträger vermittelt [wir berichteten].



„Als eines der innovativsten Hospitality-Unternehmen verfolgen wir das anspruchsvolle Ziel, Limehome zur führenden Hospitality-Marke im Bereich Serviced Apartments zu machen. Voraussetzung dafür sind neben qualitativ hochwertigen Design-Apartments zu einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis insbesondere auch zentrale Innenstadtlagen. Die uns von Aengevelt vermittelten Flächen in dem Neubauprojekt der Rebo Consult am Getreidemarkt passen optimal in diese Strategie“, erläutert Matthias Maas, Head of Expansion bei Limehome.



„Als langfristiger Mieter stellt Limehome mit seinem innovativen und hochwertigen Angebot an Serviced Apartments eine gelungene Ergänzung des Nutzungs-Mix unseres Objektes, zu dem u.a. bereits Rewe und die Diakonie Sachsen zählen, dar“, freut sich Dipl.-Ing. Dirk Bodes, geschäftsführender Gesellschafter der Rebo Consult.



Analysen von Aengevelt bestätigen, dass die Nachfrage nach hochwertig möblierten Apartments hoch ist und voll im Trend liegt, sei es für den Städtetrip oder den mehrmonatigen beruflichen Aufenthalt in einer Stadt. Über den Erfolg entscheiden dabei Ausstattung und Lage. Die Anmietung von Limehome in dem Projekt der Rebo Consult kombiniert beides in optimaler Weise und wird sich nach Einschätzung von Aengevelt zu einem Hotspot der Serviced Apartments in Chemnitz entwickeln.