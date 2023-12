Limehome kündigt neuen Standort in Hammerbrook an

Limehome ist weiter auf Expansionskurs. Das Unternehmen unterzeichnete einen Vertrag für 60 neue Units in Hamburg-Hammerbrook. Im August des Jahres hatte es mit einem Betreibervertrag in Stuttgart die Marke von 5.000 Apartments in sieben europäischen Ländern überschritten. In den kommenden zwei Jahren sollen daraus insgesamt 10.000 Apartments werden.

.

Das speziell auf Serviced Apartments ausgelegte Gebäude in Hammerbrook wird klimafreundlich erbaut und bietet zukünftig Ein- bis Zweizimmerapartments auf insgesamt sechs Stockwerken. Für das Projekt hat Limehome erstmals einen Deal mit der Aschenbeck & Aschenbeck Projektentwicklung GmbH abgeschlossen. Die Design-Apartments sind zwischen 21 und 44 Quadratmeter m² und verfügen in den oberen Etagen über eigene Terrassen. Der Weg vom neuen Limehome-Standort zum Hamburger Hauptbahnhof beträgt mit Bus und Bahn zehn bis 15 Minuten, der Hamburger Flughafen ist über den fußläufig erreichbaren Bahnhof Berliner Tor binnen 30 Minuten erreichbar.



Der klimafreundliche Neubau, den Limehome als alleiniger Mieter bezieht, benötigt keinerlei fossile Brennstoffe. Neben der Dachbegrünung ist er mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet, die das Objekt mit dem hauseigenen Strom versorgt. Eine Raumkühlung und -lüftung, sowie ein elektrischer Sonnenschutz an den Fenstern sollen künftig für ein angenehmes Raumklima sorgen. Im Erdgeschoss wird es eine Lounge Area, Gepäckschließfächer und Parkplätze für Autos und Fahrräder geben.



„Die Metropolregion Hamburg überzeugt durch die vielfältige Kultur und Historie, sowie die fortschrittliche Infrastruktur als bedeutender Wirtschaftsstandort. Mit diesem Projekt stärken wir unsere Präsenz in Norddeutschland. Gleichzeitig unterstreicht der Neubau unser Ziel, im Beherbergungssektor eine Vorreiterrolle einzunehmen“, sagt Matthias J. Maas, Head of Expansion bei Limehome.



„Die Serviced Apartments bieten Reisenden Unabhängigkeit und Komfort mit Privatsphäre und schließen die Lücke zwischen Hotelangebot und privaten Ferienwohnungen. Die hochwertige Inneneinrichtung von limehome sorgt für Wohlfühlcharakter in einem Zuhause auf Zeit, ob für ein paar Tage oder aber Monate. Außerdem sind alle Zimmer mit einer Küchenzeile ausgestattet. Der digitale Check-In und Check-Out ist ein weiterer Vorteil, denn so entstehen keine Wartezeiten für die Gäste“, ergänzen Dr. Jan Aschenbeck und Berend Aschenbeck als Geschäftsführer der Aschenbeck & Aschenbeck Projektentwicklung GmbH.



Limehome expandiert derzeit rasant in Europa. Nach dem unterzeichneten Betreibervertrag in Stuttgart für ein Neubauprojekt von JW Investment in Zuffenhausen wurde das Unternehmen Betreiber von 48 Design-Apartments auf fünf Etagen eines ehemaligen Hotels in Berlin. Im Oktober expandierte das Unternehmen in die Länder Griechenland, Italien und Schweiz.