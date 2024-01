Limehome feiert 2023 Rekordjahr

Limehome setzte sein starkes Wachstum im Geschäftsjahr 2023 fort. Im vergangenen Jahr vergrößerte das Hospitality-Unternehmen sein Apartment-Portfolio auf insgesamt 6.000 Apartments und expandierte in vier neue Märkte. In Deutschland hatte sich Limehome noch vor Jahresende Flächen im Trockland Projekt „Sixty2“ gesichert.

.

Deutschland ist weiterhin der stärkste Markt des Serviced Apartment-Anbieters. Bis Ende 2023 unterzeichnete das Unternehmen Verträge für rund 1700 neue Apartments in der Bundesrepublik, die mit insgesamt 3700 Apartments rund 60 Prozent des Portfolios darstellen. Kurz vor Jahresende unterzeichnete Limehome zudem ein neues Großprojekt mit 130 Apartments in der Berliner Klosterstraße 62. Bei dem Standort handelt es sich um das Revitalisierungs- und Neubauprojekt „Sixty2“ von Trockland. Weitere Flaggschiff-Projekte des Rekordjahres 2023 liegen in Stuttgart-Zuffenhausen [wir berichteten] und im Bremer Balgequartier [wir berichteten].



Das Hospitality-Unternehmen setzt neben Metropolen, in denen rund die Hälfte der Apartments liegen, auf attraktive Groß- und Mittelstädte wie Nürnberg, Lübeck und Göppingen. Diese Strategie ist auch in den europäischen Märkten erfolgreich: In Österreich wuchs der Apartment-Anbieter im vergangenen Jahr dreimal so stark wie noch 2022. In der Schweiz gelang der Markteintritt mit einem Standort in Zürich, dem attraktivsten Immobilienmarkt des Landes.



Auch außerhalb des DACH-Raums läuft es gut: Neue Standorte in Italien, Griechenland, Portugal und Spanien machten 2023 ein Drittel der neu unterzeichneten Einheiten aus. In den Niederlanden expandierte der Serviced Apartment-Anbieter ebenfalls und erhöhte zuletzt auf drei Standorte im Touristenmagnet Amsterdam. Bereits im ersten Quartal 2024 eröffnen 50 Einheiten in Sloterdijk, ebenso wie weitere elf Units im Stadtzentrum unweit des belebten Leidseplein. Und Limehomes europäische Präsenz wird weiter wachsen: 40 Prozent der 2023 unterzeichneten Apartments liegen außerhalb Deutschlands. Die wachsende Präsenz in touristischen Spitzendestinationen wie Rom, Madrid, Lissabon, Athen oder Amsterdam belegt die starke europaweite Nachfrage nach digitalisierten Angeboten.



Unterm Strich verdoppelte der Serviced Apartment-Anbieter seinen Umsatz 2023 nach starken Wachstumsjahren 2020-2022 abermals und nähert sich nach eigenen Angaben der dreistelligen Millionenmarke. Die 2023 unterzeichneten Apartments werden nach Fertigstellung zusätzliche Einnahmen von rund 120 Mio. Euro einbringen.



„2023 war ein Jahr voller Herausforderungen, aber auch ein Jahr des starken Wachstums. Unsere Fähigkeit, in einem schwierigen Umfeld zu expandieren und gleichzeitig profitabel zu bleiben, ist ein klares Zeichen unserer Stärke und Innovationskraft. Ich bin stolz auf unser Team und das, was wir gemeinsam erreicht haben. 2024 sind wir bestens positioniert, um unsere führende Marktstellung weiter auszubauen und in neue Märkte zu expandieren. Langfristig wollen wir Limehomes Angebot in ganz Europa und auch darüber hinaus anbieten. Innerhalb der nächsten fünf Jahre wollen wir unser Angebot auf 20.000 Apartments steigern.", erläutert Co-Gründer Josef Vollmayr.