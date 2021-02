Limehome erweitert sein Angebot in Mönchengladbach

Die Limehome GmbH hat weitere ca. 400 m² Servicefläche in einem der Gebäudeteile der Roermonder Höfe an der Fliethstraße 53 angemietet. Wie der Immobilienberater Bienen+Partner mitteilt, erweitert das Unternehmen damit sein Angebot in Mönchengladbach auf insgesamt ca. 892 m².

.