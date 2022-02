Limehome bringt neues Leben in Klagenfurter The Lords

In der Klagenfurter Herrengasse Nummer 2 verwirklicht die Lilihill Retail & Commerce GmbH das Projekt The Lords. Drei Millionen Euro werden in Renovierung und Neuadaptierung des zweitältesten Hauses der Landeshauptstadt investiert. Mit dem Einzug ist das Beherbergungskonzept erstmals in Klagenfurt aktiv.

.

Die Geschichte des Hauses Herrengasse 2 reicht bis ins 16. Jahrhundert zurück. Im Laufe der Jahrhunderte kam es zu etlichen Besitzerwechseln. Nach dem Kauf durch Lilihill erfolgten mehrjährige Planungsarbeiten. Dies geschah in enger Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt, da das Gebäude unter Denkmalschutz steht.



„Die historische Bausubstanz erfordert eine besonders sorgfältige Vorgangsweise bei der Revitalisierung. In Verbindung mit den heutigen Ausbaumöglichkeiten entsteht aber auch eine einzigartige Atmosphäre“, sagt Projektleiter Martin Struger.



„Wir haben für dieses besondere Haus die wohl schonendste Nutzung gefunden. Mitten in der Stadt entstehen auf drei Geschossen zehn topmoderne Suiten unseres Ankermieters Limehome. Brachliegende Fläche wird für Gäste aus aller Welt mustergültig revitalisiert – nachhaltig und ganz ohne Bodenversiegelung.“, so Dieter Matjasic, Geschäftsführer der Lilihill.



„Unser Ansatz, digitale Serviced Apartments anzubieten, kommt in Österreich sehr gut an. Fünf weitere Standorte sind bereits in der Realisierungsphase. Das Projekt mit Lilihill im The Lords ist ein Vorzeigeobjekt und definitiv eine Bereicherung für unser Portfolio.“ Insgesamt hat Limehome in Österreich 300 Einheiten unter Vertrag und expandierte aktuell in Essen mit der Eröffnung von 23 Apartments an der Kettwiger Straße [wir berichteten]. Die Fertigstellung und Übergabe in Klagenfurt ist für September 2022 vorgesehen.