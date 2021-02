Lime mietet 3.100 m² Logistikfläche in Langenfeld

Lime hat in Langenfeld bei Düsseldorf rund 3.100 m² Logistikfläche angemietet. Avison Young hat dem US-amerikanischen Fahrrad- und E-Roller-Vermieter den Standort am Max-Planck-Ring 26 zu Expansionszwecken vermittelt. Eigentümer der Immobilie ist die Fair Value REIT AG, eine Tochtergesellschaft der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG.

.

Die zweigeschossige Bestandsimmobilie liegt in einem Gewerbegebiet und umfasst insgesamt rund 11.000 m² vermietbare Fläche, die sich auf zwei Baukörper verteilt. Rund 6.000 m² entfallen auf Logistiknutzung, der Rest dient Bürozwecken. Lime wird die angemietete Fläche zur Lagerung und Wartung von Fahrrädern und E-Rollern nutzen.



„Lime hat nach einem Standort gesucht, von dem aus sich die beiden Zielmärkte Düsseldorf und Köln gut bedienen lassen. Langenfeld liegt hier strategisch günstig. Mit der Immobilie am Max-Planck-Ring konnten wir unserem Kunden daher eine optimale Lösung vermitteln“, sagt Johann Mikhof, Director Office Leasing bei Avison Young in Düsseldorf.



Anbindung nach Köln besteht über die Autobahn 3 mit Auffahrt in unmittelbarer Nähe zum Standort, Düsseldorf lässt sich über die Autobahn 59 anfahren. Im Gewerbegebiet sind zahlreiche Mieter verschiedener Branchen angesiedelt.