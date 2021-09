Kilian und WBM entwickeln Wieweil für 150 Mio. Euro

Lange Zeit herrschte auf dem Areal des ehemaligen „Eckwerk“ an der Holzmarktstraße Stillstand. Mit einer gemeinsamen Projektgesellschaft aus KIM Kilian-Immobiliengruppe und WBM Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte mbH wird nun unter dem neuen Namen „Wieweil“ eine Bebauung realisiert.

.