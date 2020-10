LIG will bezahlbaren Wohnraum in Hamburg schützen

Der zur Finanzbehörde gehörende Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen hat das Geschäftsjahr 2019 erfolgreich abgeschlossen. Finanzsenator und Verwaltungsratsvorsitzender des LIG, Dr. Andreas Dressel, und der Geschäftsführer des LIG, Thomas Schuster, haben am Mittwoch bei der Vorstellung des Geschäftsberichtes eine positive Bilanz gezogen. Im Bereich des investiven Engagements hat der LIG 2019 mit insgesamt rund 111 Mio. Euro erneut ein hohes Finanzvolumen bewegt. Investitionen und Ankäufe machten dabei mit 94,8 Mio. Euro den größten Anteil aus. 11,4 Mio. Euro sind in Sanierungsmaßnahmen und 5 Mio. Euro in Erschließungsmaßnahmen geflossen. Erste Weichenstellungen im Sinne der im letzten Jahr beschlossenen neuen Bodenpolitik sind erfolgt: Neben dem strategischen Erwerb von Potenzialflächen, einem besonderen Fokus auf die Magistralenentwicklung und die Schaffung öffentlicher Infrastruktur im Rahmen der Projektentwicklung lag der Schwerpunkt bei der Ausübung von Vorkaufsrechten. Hierbei wurden überwiegend Wohnimmobilien erworben, um in Bereichen der Sozialen Erhaltungsverordnung gewachsene Milieustrukturen und preiswerten Wohnraum in Hamburg zu schützen.

Finanzsenator und Verwaltungsratsvorsitzender des LIG Dr. Andreas Dressel: „Der trotz Corona weiter angespannte Immobilienmarkt braucht eine starke Stadt und einen innovativen Immobilienmanager. Das ist der zur Finanzbehörde gehörende Landesbetrieb LIG, ohne den die Erreichung vieler stadtentwicklungspolitischer Ziele nicht denkbar wäre. Wesentlicher Aspekt bei der Arbeit des LIG ist eine langfristig strategische Ausrichtung zum Wohle unserer Stadt. So wurden etwa 2019 77 Grundstücke für den Bau von 2.440 neuen Wohnungen, davon 2.279 Wohneinheiten im Geschosswohnungsbau, bereitgestellt. Darunter waren auch 1.225 Wohneinheiten für geförderten Wohnungsbau. Im Sinne einer sozialen Bodenpolitik agiert der LIG hierbei mit dem Grundsatz Vorfahrt für Erbbaurecht: Mit einem Erbbauzins im Bereich Wohnen von 1,5 Prozent haben wir das Erbbaurecht noch attraktiver gemacht – unter den sieben größten deutschen Städten, bei denen der Zins zwischen 2 Prozent und 5 Prozent liegt, ist Hamburg am günstigsten. Weitere wichtige Aspekte sind die Ausübung von Vorkaufsrechten und der Ankauf von Flächen für die langfristige Nutzung im Sinne einer positiven Stadtentwicklung. Insbesondere mit der Ausübung von Vorkaufsrechten hat die Stadt ein wirksames Instrument, um Grundstücksspekulationen zu verhindern und somit Mieterinnen und Mieter vor Verdrängung zu schützen. In 10 Fällen in den Bezirken Mitte, Altona und Eimsbüttel wurde 2019 vom LIG das Vorkaufsrecht in den Gebieten sozialer Erhaltungsverordnung ausgeübt – mit einem Wert von rund 38 Mio. Euro. Angesichts knapper Flächen brauchen wir weiter eine mutig handelnde Stadt, die die verschiedenen Instrumente aktiv und vorausschauend für ihre Bürgerinnen und Bürger nutzt. Dabei steht die Entwicklung der Magistralen besonders im Fokus: Gemeinsam mit den Bezirken gehen wir daher aktuell auf Magistralentour, um Bereiche für Vorkaufsrechtsverordnungen oder unter- und fehlgenutzte Potentialbereiche zu identifizieren. Wir können es uns stadtentwicklungspolitisch nicht leisten, Potentiale ungenutzt zu lassen. An alle Grundstückseigentümer, die entwicklungsorientiert sind, appelliere ich: Wenden Sie sich an die Bezirke oder den LIG, um zu schauen, was geht. Allen Grundstückseigentümern, die ihre Brache aus spekulativen Gründen liegen lassen wollen, sage ich: Das lohnt sich nicht. Ab 2025 kommt die Grundsteuer C, die Grundstücksspekulanten zur Kasse bitten wird. Lohnender ist, jetzt die Brachen mit der Stadt zu guten Orten für Wohnen oder Gewerbe zu entwickeln. Entsprechende Eigentümer haben dafür ab jetzt vier Jahre Zeit!““



„Der LIG konnte auch 2019 seine Position als immobilienwirtschaftlicher Partner der FHH weiter festigen und mit der Entwicklung und Vermarktung städtischer Immobilien erneut maßgeblich zur Erreichung stadtentwicklungspolitischer Ziele beitragen. Dabei setzen wir auf dienstleistungsorientierte und kommunikationsstarke Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit den unterschiedlichsten beruflichen Hintergründen. Sie finden bei uns Verwaltungsfachleute, Stadtplaner, Juristen, Betriebswirte, Immobilienfachleute, Ingenieure und viele andere Berufsgruppen. Genau diese Vielfalt an unterschiedlichen Berufsgruppen macht die Arbeit im LIG so abwechslungsreich und besonders, da hier alle Fachbereiche eng verzahnt miteinander zusammenarbeiten. Abteilungsübergreifendes Denken und Handeln ist unerlässlich, damit Projekte erfolgreich umgesetzt und Ziele erreicht werden können“, so Geschäftsführer Thomas Schuster.