LiftUP Gabelstapler eröffnet zweiten Standort in Bremen

Der Gabelstaplerhändler LiftUP Gabelstapler eröffnet in Bremen seinen zweiten Standort und hat dazu rund 1.040 m² Hallenfläche und 3.060 m² Freifläche am Hemelinger Hafendamm 15 in Bremen angemietet.

„Aufgrund des umfangreichen Kundenstamms in Norddeutschland sowie der Tätigkeit im nationalen und internationalen Handel von gebrauchten und neuen Flurförderzeugen jeglicher Art, ist die Eröffnung eines zweiten Standorts und die Expansion in den Norden von Deutschland eine logische Konsequenz für das aufstrebende Handelsunternehmen“, berichtet Marcel Holka, Logistikimmobilienberater bei Robert C. Spies, über den zum Oktober 2023 erfolgten Mietvertragsabschluss mit LiftUP Gabelstapler. Vermieter und Eigentümer der Gewerbeimmobilie ist die Erwin Meyer Verwaltungs GmbH & Co. KG. Das Maklerhaus Robert C. Spies Industrial Real Estate war beratend tätig.