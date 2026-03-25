Lifestyle-Hotel startet: Zweites Aiden by Best Western feiert Opening in Velbert

Mit dem Soft-Opening des Aiden by Best Western in Velbert erweitert BWH Hotels sein Lifestyle-Segment in Deutschland. Das neue Boutique-Hotel setzt auf Design, junge Zielgruppen und flexible Nutzung – inklusive Tagungsflächen und Rooftop-Angeboten.

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In Velbert ist mit dem Aiden by Best Western ein neues Boutique-Hotel der gehobenen Mittelklasse gestartet. Das Lifestyle-Hotel ist das zweite Aiden by Best Western in Deutschland und wird von André Grimmert als Eigentümer und Peter Gebhardt als Geschäftsführer betrieben, die bereits das Best Western Plus Parkhotel Velbert, das Best Western Premier Seehotel Krautkrämer Münster und das Best Western Plus Hotel Stadtquartier Haan unter der Marke Heimatquartier Hotels I Events führen.



Das Hotel umfasst 110 Zimmer sowie neun Tagungsräume mit Kapazitäten für bis zu 200 Personen. Ergänzt wird das Angebot durch zwei Rooftop-Terrassen. Die verkehrsgünstige Lage zwischen Düsseldorf, Wuppertal und Essen sowie die Nähe zum Flughafen Düsseldorf sollen insbesondere Geschäftsreisende und urbane Zielgruppen ansprechen.



Konzeptionell setzt das Haus auf ein designorientiertes, lifestylegeprägtes Ambiente mit lokalem Bezug. Die Marke Aiden positioniert sich dabei im Segment moderner Boutique-Hotels mit flexiblen Servicekonzepten. Die Leitung übernimmt Dina Pahl, die bereits langjährige Erfahrung innerhalb der Betreibergruppe gesammelt hat.



„Wir haben mit André Grimmert und Peter Gebhardt langjährige, top engagierte Hoteliers und Unternehmer in unserer Gruppe, die bereits in ihren bestehenden drei Best Western Hotels in der Region ihren Erfolg unter Beweis stellen. Es freut uns sehr, dass die beiden nun in Velbert das Aiden by Best Western in Deutschland an den Start bringen werden. Wir sind überzeugt, dass sie dieses Haus und auch die neue Lifestyle-Marke erfolgreich positionieren werden“, so Marcus Smola, Geschäftsführer bei BWH Hotels Central Europe.