Lifestyle-Brand The Dean eröffnet Hotels in Berlin und München

Die irische Dean Group bringt ihr Lifestyle-Konzept erstmals nach Deutschland: Anfang 2026 sollen in Berlin und München die ersten beiden The Dean Hotels an den Start gehen. Die Gruppe, bekannt durch Häuser wie The Dean Dublin, Cork und Galway sowie Gastronomie- und Fitnesskonzepte wie Sophie’s Rooftop und Power Gym, setzt auf ein urbanes Publikum, das Atmosphäre, Design und lokale Verankerung schätzt.

.

Mit markanten Interieurs, Kunst und einem kulinarischen Angebot jenseits klassischer Hotelgastronomie will Dean auch hierzulande Akzente setzen. Bars mit Dachterrasse und Fitnessstudios sind dabei feste Bestandteile des Markenauftritts – und sollen die Häuser zu Treffpunkten für Gäste wie auch für Einheimische machen. In München sicherte sich die Hotelkette dafür das Roomers in der Landsberger Straße. W.P. Carey hatte den Hotelstandort im vergangenen Jahr an das Joint Venture The Dean Hotel Group verkauft, hinter dem die britische Lifestyle Hospitality Capital (LHC) und der US-amerikanische Investment Manager Elliott steht [wir berichteten]- Das Münchner Hotel verfügt über 280 Zimmer und Suiten, ein Restaurant, eine Bar, Tagungsräume und einen Wellness-Bereich.



In Berlin ist der Standort noch nicht offiziell bestätigt. Laut Marktinformationen könnte es sich um das Max Brown Hotel in Charlottenburg handeln.



Für die 2014 in Dublin gestartete Marke ist Deutschland der erste Schritt nach Kontinentaleuropa. Neben Berlin und München plant Dean noch 2026 ein Hotel in Miami. Auch in Irland geht es weiter: Das Dean Dublin wird modernisiert und erweitert, während das traditionsreiche Clarence Hotel in Dublins Temple Bar 2028 nach umfassender Neugestaltung wiedereröffnet werden soll.

