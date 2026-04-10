Life Science Real Estate Segment entwickelt sich trotz Krise stabil

Life-Science-Immobilien sind zwar eine spezielle, aber zunehmend relevante Immobilien-Anlageklasse. Die Entwicklung ist eng mit globalen gesellschaftlichen und technologischen Trends verknüpft. Zu den wichtigsten Märkten zählen das Vereinigte Königreich, Deutschland, Frankreich, Irland und die Niederlande. Am Beispiel der Niederlande wird deutlich, welche Standortfaktoren für Life-Science-Immobilien entscheidend sind. Eine starke internationale Vernetzung,

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