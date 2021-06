Lieferdienst Gorillas mietet in Altona

Avison Young hat gemeinsam mit der KvB Immobilien GmbH einen attraktive Standort in der Hansestadt Hamburg vermittelt. Neuer Mieter auf 718 m² ist das Unicorn “Gorillas”. Der Lieferdienst für Lebensmittel bezieht demnächst in der Louise-Schröder-Straße 25 eine großzügige Fläche für Lager- und Büroräume inmitten der Altstadt von Altona. Mietbeginn ist offiziell der 1. Juli 2021.

“Das Objekt, in dem sich zuvor ein Einzelhändler befand, liegt in bester Lage und bietet Gorillas genau die richtige Infrastruktur, um die Bewohnerinnen und Bewohner in der Umgebung zu beliefern. Da laut Statista der Anteil der Haushalte mit Kindern bei nahezu 20 Prozent liegt, freuen wir uns, dass so vor allem junge Familien von dem unkomplizierten und sicheren Lieferangebot profitieren können und diesen Mieter für KvB Immobilien gefunden zu haben” , erläutert Julian Haubrock, Associate Director bei Avison Young.



Gorillas liefert als Start-up Lebensmittel zu Einzelhandelspreisen nach Hause – und das innerhalb von maximal zehn Minuten. Das Konzept basiert auf der Zentralität der angemieteten Lager- und Büroflächen. “Ultraschnelle Lieferzeiten innerhalb weniger Minuten sind für uns wichtiges Differenzierungsmerkmal. Die Zentralität der neuen Fläche inmitten der Altstadt von Altona bietet uns einen echten Wettbewerbsvorteil”, so Marvin Mornhinweg von Gorillas. Parallel hat das Unternehmen auch Standorte in Duisburg [wir berichteten] sowie in Karlsruhe [wir berichteten] angemietet.